Литва вперше забрала дозвіл на проживання у росіянина, який часто їздив до РФ

У Литві скасували тимчасовий дозвіл на проживання громадянину Росії за неодноразові поїздки до РФ та Білорусі, що є порушенням нових обмежень, які набули чинності в травні.

Про це повідомляє LRT з посиланням на дані литовського Департаменту міграції, інформує "Європейська правда".

Ця особа стала першою, хто втратив дозвіл на проживання відповідно до закону, який забороняє громадянам Росії подорожувати до будь-якої з цих країн частіше ніж раз на три місяці. Наразі розслідується ще тридцять випадків.

Як зазначили у Департаменті, 34 громадянина Росії були визнані такими, що потенційно порушують нове правило, яке було запроваджено у відповідь на агресію Росії проти України.

Закон дозволяє владі анулювати тимчасові дозволи на проживання, видані громадянам Росії, якщо вони перетнули кордон Росії або Білорусі більше одного разу протягом будь-якого тримісячного періоду.

Винятки з заборони на в'їзд застосовуються до працівників транспорту, що здійснюють міжнародні вантажні або пасажирські перевезення до або з Європейського Союзу, або транзитом через Литву. Ці особи повинні мати можливість надати доказ працевлаштування, наприклад, довідку з місця роботи.

Міграційна служба заявила, що особи, які наразі перебувають на розгляді, не підпадають під це виключення.

Тільки в травні 292 громадянина Росії перетнули кордон Литви з Росією або Білоруссю більше одного разу. Однак більшість з них підпадають під законні винятки.

Нагадаємо, у 2024 році Латвія почала видворяти росіян, які не виконали вимоги поправок до закону про імміграцію та не надали документи на отримання постійної посвідки на проживання в країні, для чого у тому числі потрібно було підтвердити базове володіння мовою.

Близько 80 росіянам не дозволили проживання з безпекових міркувань, попри складений мовний іспит.