В Литве хотят запретить политическую деятельность лиц с гражданством враждебных государств

В Литве представители Союза Отечества – Литовских христианских демократов (TS-LKD) зарегистрировали в Сейме поправки к закону, которые имеют целью помешать гражданам Литвы, которые также имеют гражданство враждебных государств, создавать политические организации или быть их членами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Граждане враждебных Литве государств, особенно те, которые связаны с российскими олигархами, потенциально могут пытаться влиять через политические партии. Поэтому, чтобы предотвратить такую деятельность, мы вводим ограничения на то, чтобы такие лица не могли становиться учредителями и членами политических партий, а также финансово поддерживать партии путем уплаты членских взносов или иным способом", – говорит Даля Асанавичюте-Гружаускене, одна из инициаторов проекта.

Согласно отчетам Департамента государственной безопасности (ДГБ), Россия, Беларусь и Китай считаются враждебными Литве государствами.

"Россия выделяет огромные средства, чтобы влиять на демократические и политические процессы в мире, а особенно в нашем регионе. Это террористическое государство использует любую возможность для вмешательства в жизнь нашей страны. Ситуация, когда граждане России могут быть учредителями и членами литовских политических партий, представляет угрозу национальной безопасности Литвы", – добавляет представительница консерваторов.

Законопроект также предлагает изменить процедуру, согласно которой политические партии должны ежегодно подавать в Министерство юстиции список своих членов. Предлагается обязать партии отмечать в своих списках лиц с множественным гражданством и указывать их гражданство.

По словам консерваторов, опасность ситуации, сложившейся из-за гражданства враждебных государств, продемонстрировало журналистское расследование, опубликованное изданием Redakcija в начале июля. В нем выяснилось, что одним из основателей партии "Зоря Ниману" является Альвидас Брусокас, который имеет литовское и российское гражданство и большую часть своей жизни провел в РФ, где поддерживал тесные связи с олигархами.

Во время прошлогодних парламентских выборов Брусокас уплатил членский взнос в размере 2,5 тыс. евро за "Зорю Ниману" и еще 2,7 тыс. пожертвовал на избирательную кампанию. Правда, сам Брусокас в выборах не участвовал.

Согласно действующему правовому регулированию, граждане Литвы и граждане стран Европейского Союза (ЕС), проживающие в стране, могут участвовать в деятельности политических организаций и их предвыборных кампаниях.

Напомним, в Литве отменили временный вид на жительство гражданину России за неоднократные поездки в РФ и Беларусь, что является нарушением новых ограничений, вступивших в силу в мае.

А в 2024 году Латвия начала выдворять россиян, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не предоставили документы на получение постоянного вида на жительство в стране, для чего, в том числе, нужно было подтвердить базовое владение языком.