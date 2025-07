Президентка Єврокомісії та Трамп у Шотландії обговорять торгівлю

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом у неділю, 27 липня, у Шотландії.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У п’ятницю, 25 липня, фон дер Ляєн заявила, що вона та американський лідер домовилися зустрітися у Шотландії у неділю, 27 липня.

За її словами, зустріч буде присвячена обговоренню трансатлантихних торговельних відносин, а також того, як зберегти їх міцними.

Following a good call with @POTUS, we have agreed to meet in Scotland on Sunday to discuss transatlantic trade relations, and how we can keep them strong.