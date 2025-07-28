Трамп похвалил торговую договоренность с ЕС как "крупнейшую сделку"

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал достигнутое с Евросоюзом соглашение об обновленных условиях торговли как "крупнейшую сделку из когда-либо заключенных".

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Трамп в воскресенье параллельно с руководством ЕС подтвердил рамочное соглашение о новом торговом соглашении после длительных и сложных переговоров в предыдущие месяцы, которое предусматривает 15-процентные пошлины на большинство европейского импорта – включая продукцию автопрома, лекарства и полупроводники.

Также Трамп заявил, что ЕС согласился приобрести у США энергоресурсы на 750 млрд долларов и инвестировать 600 млрд.

Трамп охарактеризовал договоренность как "крупнейшее из когда-либо заключенных соглашений".

Перед этим детали договоренности, финализированной в Торнбери в Шотландии, сообщила президент Еврокомиссии.

Напомним, между США и Евросоюзом продолжались сложные переговоры о дальнейших условиях торговли на фоне угроз со стороны США установить пошлины на европейские товары в размере 30% с 1 августа, тогда как ЕС надеялся сохранить основную ставку тарифов на уровне 10%.

Параллельно ЕС готовил пакет контрмер, который мог охватить американские товары на 93 млрд евро, в случае провала переговоров и применения Трампом анонсированных пошлин.