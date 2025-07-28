Європейські лідери прокоментували рамкову торговельну угоду із США

Низка європейських столиць прокоментували досягнуту рамкову торгову домовленість зі США, що закріпила тарифи на європейський імпорт на рівні 15%.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував, що домовленість зі США дозволила запобігти торговельній війні, що стала би ударом по експортно-орієнтованій економіці Німеччини.

"Ми змогли захистити наші основні інтереси. Стабільні та прогнозовані торговельні відносини з доступом до ринку вигідні усім, по обидва боки Атлантики", – написав канцлер у своєму X.

Париж вочевидь лишився невдоволеним.

"Торговельна угода, про яку вели перемовини Єврокомісія і США, забезпечить тимчасову стабільність для економічних суб’єктів, які були під загрозою підвищення американських мит, але вона незбалансована", – прокоментував міністр з європейських справ Бенжамін Аддад.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні у перших коментарях назвала позитивом сам факт угоди, але зазначила, що хоче побачити більше деталей, повідомляє ANSA. Згодом у спільній заяві з віцепрем’єрами вона зазначила, що Італія підтримує угоду, але й очікує від Брюсселя підтримки для сфер економіки, по яких особливо вдарить підвищення тарифів.

Ірландський прем’єр Міхол Мартін назвав угоду "гарною новиною для бізнесу, споживачів та інвесторів", але зауважив, що з підвищенням тарифів торгівля зі США стане складнішою.

Нагадаємо, 27 липня після перемовин у шотландському Торнбері США та ЄС оголосили про укладення рамкової торговельної угоди, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалися".

Між США та Євросоюзом вже кілька місяців тривали складні перемовини про подальші умови торгівлі на тлі погроз з боку США встановити мита на європейські товари у розмірі 30% з 1 серпня, тоді як ЄС сподівався зберегти основну ставку тарифів на рівні 10%.