Европейские лидеры прокомментировали рамочное торговое соглашение с США

Ряд европейских столиц прокомментировали достигнутое рамочное торговое соглашение с США, которое закрепило тарифы на европейский импорт на уровне 15%.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал, что договоренность с США позволила предотвратить торговую войну, которая стала бы ударом по экспортоориентированной экономике Германии.

"Мы смогли защитить наши основные интересы. Стабильные и прогнозируемые торговые отношения с доступом к рынку выгодны всем, по обе стороны Атлантики", – написал канцлер в своем X.

Париж, похоже, остался недоволен.

"Торговое соглашение, о котором вели переговоры Еврокомиссия и США, обеспечит временную стабильность для экономических субъектов, которые были под угрозой повышения американских пошлин, но оно несбалансированное", – прокомментировал министр по европейским делам Бенжамин Аддад.

Премьер Италии Джорджа Мелони в первых комментариях назвала позитивным сам факт соглашения, но отметила, что хочет увидеть больше деталей, сообщает ANSA. Впоследствии в совместном заявлении с вице-премьерами она отметила, что Италия поддерживает соглашение, но и ожидает от Брюсселя поддержки для сфер экономики, по которым особенно ударит повышение тарифов.

Ирландский премьер Михол Мартин назвал соглашение "хорошей новостью для бизнеса, потребителей и инвесторов", но отметил, что с повышением тарифов торговля с США станет сложнее.

Напомним, 27 июля после переговоров в шотландском Торнбери США и ЕС объявили о заключении рамочного торгового соглашения, закрепившего пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Трамп похвалил договоренность как "крупнейшее соглашение, которое когда-либо заключалось".

Между США и Евросоюзом уже несколько месяцев продолжались сложные переговоры о дальнейших условиях торговли на фоне угроз со стороны США установить пошлины на европейские товары в размере 30% с 1 августа, тогда как ЕС надеялся сохранить основную ставку тарифов на уровне 10%.