Сенатор Грем: Путін серйозно прорахувався щодо Трампа

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, коментуючи останні заяви президента США Дональда Трампа щодо господаря Кремля Владіміра Путіна, заявив, що розділяє його розчарування останніми діями РФ.

Про це сенатор написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Його коментар стосувався заяви Трампа про те, що він скоротить дедлайн для Путіна для врегулювання розв’язаної ним війни проти України.

Грем зазначив, що останні дії РФ свідчать про "відсутність реального бажання сісти за стіл переговорів".

"Путін серйозно прорахувався щодо президента Трампа. Я сподіваюся, що такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, які підтримують військову машину Путіна, скоро заплатять за це давно назрілу ціну", – підкреслив він.

Сенатор також додав, що Конгрес готовий, переважною більшістю голосів обох партій, "допомогти президенту Трампу в його зусиллях щодо повернення сторін за стіл переговорів".

Як відомо, Трамп заявив про своє розчарування Путіним та пообіцяв скоротити встановлений для нього дедлайн у 50 днів для встановлення миру в Україні.

За його словами, новий дедлайн становитиме "приблизно 10-12 днів від сьогодні".