Сенатор Грэм: Путин серьезно просчитался в отношении Трампа

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, комментируя последние заявления президента США Дональда Трампа в отношении хозяина Кремля Владимира Путина, заявил, что разделяет его разочарование последними действиями РФ.

Об этом сенатор написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Его комментарий касался заявления Трампа о том, что он сократит дедлайн для Путина для урегулирования развязанной им войны против Украины.

Грэм отметил, что последние действия РФ свидетельствуют об "отсутствии реального желания сесть за стол переговоров".

"Путин серьезно просчитался в отношении президента Трампа. Я надеюсь, что такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, которые поддерживают военную машину Путина, скоро заплатят за это давно назревшую цену", – подчеркнул он.

Сенатор также добавил, что Конгресс готов, подавляющим большинством голосов обеих партий, "помочь президенту Трампу в его усилиях по возвращению сторон за стол переговоров".

Как известно, Трамп заявил о своем разочаровании Путиным и пообещал сократить установленный для него дедлайн в 50 дней для установления мира в Украине.

По его словам, новый дедлайн составит "примерно 10-12 дней с сегодняшнего дня".