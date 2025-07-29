У Литві ставлять під сумнів інцидент з дроном: об’єкт не виявлено, а відео могли зняти в Україні

Головнокомандувач збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас не виключає можливості того, що ніякий дрон не залетів на територію країни 28 липня, а фото і відео були зняті в Україні, адже його досі не знайшли.

Про це він сказав у інтерв'ю LRT, пише "Європейська правда".

Вайкшнорас у вівторок, 29 липня, прокоментував інформацію про безпілотник, який нібито влетів на територію країни днем раніше. За його словами, наразі розглядаються різні версії – зокрема й така, що "жоден об’єкт насправді не залітав у Литву" і що "це була фейкова тривога".

"Проводиться опитування місцевих мешканців, які першими щось побачили чи почули й повідомили екстрені служби. Станом на зараз виглядає так, що переважна більшість людей нічого не бачили, а лише чули. Те, що було зняте й передане, також дуже неоднозначне – підозрюємо, що це було знято в Україні", – сказав він.

Він зазначив, що пошук безпілотника триває, але не відкидає думки про те, що все це може бути "дезінформацією".

"Йдеться про анонімне повідомлення, ці зображення", – пояснив він, маючи на увазі фото, які з’явилися в соцмережах 28 липня вранці.

Фото: LRT

"Ми бачили лише цятки в повітрі, які потрібно розрізнити, щоб зрозуміти, що там відбувається. Були певні ознаки того, що об’єкти, які бачили тільки над територією Білорусі, могли перетнути кордон. Але це могли бути й зграї птахів, хмари чи інші метеоявища", – сказав командувач.

Міністра національної оборони Довіле Шакалієне підтримала позицію військових, зазначивши, що досі незрозуміло, чи взагалі безпілотник був у Литві. Водночас вона запевнила, що розглядаються всі версії.

"Це ж не пасажирський літак. Це досить маленький об’єкт. Враховуючи те, що вчора погодні умови були вкрай несприятливими, ми вжили дуже активних заходів. Втім, безпілотник так і не знайдено. Де цей безпілотник? Він досі на території Литви, чи був і вже зник? Або його взагалі не було? Ми перевіряємо всі версії"", – сказала вона.

Водночас вона підкреслила: якщо об’єкт і справді перебуває в Литві, його безсумнівно буде знайдено.

Нагадаємо, вранці 28 липня литовці з прикордоння з Білоруссю сповістили поліцію, що бачать і чують щось схоже на безпілотник. З відео одного зі свідків схоже, що йшлося про апарат типу "Шахед".

Шакалієне припустила, що безпілотник міг залетіти на литовську територію внаслідок впливу українських засобів РЕБ.

Головнокомандувач збройних сил Литви розповів, що ближче до кордону з Білоруссю будуть розгорнуті додаткові засоби ППО, та що з наступного року Литва почне використовувати українську систему акустичного виявлення БпЛА.