В Литве ставят под сомнение инцидент с дроном: объект не обнаружен, а видео могли снять в Украине

Главнокомандующий вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас не исключает возможности того, что никакой дрон не залетел на территорию страны 28 июля, а фото и видео были сняты в Украине, ведь его до сих пор не нашли.

Об этом он сказал в интервью LRT, пишет "Европейская правда".

Вайкшнорас во вторник, 29 июля, прокомментировал информацию о беспилотнике, который якобы влетел на территорию страны днем ранее. По его словам, в настоящее время рассматриваются различные версии – в том числе и такая, что "ни один объект на самом деле не залетал в Литву" и что "это была фейковая тревога".

"Проводится опрос местных жителей, которые первыми что-то увидели или услышали и сообщили в экстренные службы. На данный момент выглядит так, что подавляющее большинство людей ничего не видели, а только слышали. То, что было снято и передано, также очень неоднозначно – подозреваем, что это было снято в Украине", – сказал он.

Он отметил, что поиски беспилотника продолжаются, но не исключает, что все это может быть "дезинформацией".

"Речь идет об анонимном сообщении, этих изображениях", – пояснил он, имея в виду фото, которые появились в соцсетях 28 июля утром.

Фото: LRT

"Мы видели только точки в воздухе, которые нужно различить, чтобы понять, что там происходит. Были определенные признаки того, что объекты, которые видели только над территорией Беларуси, могли пересечь границу. Но это могли быть и стаи птиц, облака или другие метеоявления", – сказал командующий.

Министр национальной обороны Довиле Шакалиене поддержала позицию военных, отметив, что до сих пор неясно, был ли вообще беспилотник в Литве. В то же время она заверила, что рассматриваются все версии.

"Это же не пассажирский самолет. Это довольно маленький объект. Учитывая то, что вчера погодные условия были крайне неблагоприятными, мы приняли очень активные меры. Однако беспилотник так и не найден. Где этот беспилотник? Он до сих пор на территории Литвы, или был и уже исчез? Или его вообще не было? Мы проверяем все версии", – сказала она.

В то же время она подчеркнула: если объект действительно находится в Литве, его несомненно найдут.

Напомним, утром 28 июля литовцы из приграничного района с Беларусью сообщили полиции, что видят и слышат что-то похожее на беспилотник. По видео одного из свидетелей похоже, что речь шла об аппарате типа "Шахед".

Шакалиене предположила, что беспилотник мог залететь на литовскую территорию в результате воздействия украинских средств РЭБ.

Главнокомандующий вооруженными силами Литвы рассказал, что ближе к границе с Беларусью будут развернуты дополнительные средства ПВО, и что со следующего года Литва начнет использовать украинскую систему акустического обнаружения БПЛА.