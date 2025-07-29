Литва з 2026 року планує розгорнути українську систему акустичного виявлення БпЛА

Литва готується розгорнути у себе систему акустичного виявлення безпілотників – українську розробку, її почнуть використовувати орієнтовно наступного року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у спілкуванні з LRT сказав головнокомандувач збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас на тлі обговорень чергового інциденту з потраплянням БпЛА у повітряний простір Литви.

Генерала запитали, чи буде у Литви система акустичного виявлення безпілотників і коли – щоб стати доповненням до наявних радіолокаційних засобів, які мають свої технічні обмеження.

"Цей рік вже став початком – ми виділили кошти на придбання. До кінця року відбудеться випробування, і, як згадував сьогодні командувач Повітряних сил, і з наступного року почнеться використання цих систем", – сказав Вайкшнорас.

Він додав, що процес дещо затягнувся через бюрократичні процедури, тому що "це, так би мовити, українська система, яку потрібно було адаптувати до наших американських систем через чутливі нюанси". Раніше згадували, що йдеться про систему Sky Fortress.

Також головнокомандувач розповів, що ближче до кордону з Білоруссю будуть розгорнуті додаткові засоби ППО.

Нагадаємо, вранці 28 липня у Литву залетів безпілотник, схожий на апарат типу "Шахед".

Про присутність БпЛА, що ймовірно залетів з Білорусі, поліції стало відомо з повідомлень численних свідків у прикордонні. Міністерка оборони Довіле Шакалієне припустила, що безпілотник міг залетіти на литовську територію внаслідок впливу українських засобів РЕБ.

Перед цим схожий інцидент стався 10 липня, коли до Литви через Білорусь залетів дрон "Гербера". Литва після того передала Білорусі ноту протесту.