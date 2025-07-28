У Литві припустили, що схожий на "Шахед" дрон опинився під Вільнюсом через українську РЕБ

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне припустила, що схожий на російський безпілотник типу "Шахед", помічений біля Вільнюса, міг залетіти туди внаслідок впливу українських засобів радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Шакалієне зазначила, що поки немає ніяких ознак того, що порушення повітряного простору Литви було умисним вчинком чи провокацією.

"Оскільки вночі була масштабна атака проти України, то з високою ймовірністю це міг бути один з об’єктів, що "заблукав" під впливом української оборони", – сказала вона.

"З одного боку, дуже добре, що українська оборона вміє дезорієнтувати дрони, що летять до них, але потім ці безпілотники з "випаленими мізками" можуть летіти будь-куди – і звісно можуть заблукати до нас, у Польщу і спричинити якісь наслідки", – сказала Довіле Шакалієне.

Вона не стала висловлювати припущень, скільки російських БпЛА могли таким чином залетіти на територію Литви та зазначила, що фінальну оцінку зможуть назвати пізніше.

Нагадаємо, про присутність безпілотника, що ймовірно залетів з Білорусі, поліції стало відомо з повідомлень численних свідків у прикордонні. Останній раз апарат бачили неподалік Вільнюса близько 5 ранку.

Відео одного з випадкових свідків дозволяють припускати, що це російська "Герань" або "Гербера" (російські назви безпілотників типу "Шахед"). Апарат продовжують шукати.

Попередній такий випадок був 10 липня, тоді БпЛА виявився "Герберою".

Польща цієї ночі через повітряну атаку РФ проти України піднімала в небо винищувачі, що стало стандартною практикою під час масштабних комбінованих атак.