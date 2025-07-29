Туск на засіданні уряду показав, які снаряди виробляє Польща

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на засіданні уряду продемонстрував моделі боєприпасів польського виробництва.

Про це повідомляє Polsat News, пише "Європейська правда".

Звертаючись до міністрів, Туск підкреслив, яке "величезне значення" має те, що Польща сама вироблятиме озброєння.

"Більшість елементів виробляється за новітньою технологією, на 3D-принтерах. Це озброєння для польських дронів, які також повністю виробляються в Польщі. Це не тільки дрони, але й інші безпілотні системи озброєння", – розповів він.

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За словами очільника уряду, якщо Польща витрачає на оборону 5% ВВП, то "ми повинні зробити все, щоб ці гроші працювали в максимальному обсязі в нашій країні".

"Важливо, щоб ці гроші працювали також на користь польської науки, яка працює для польських збройних сил, але також і для приватних підприємств, які виробляють продукцію для нас", – зазначив він.

Прем'єр також додав, що "із задоволенням" переглянув сьогодні представлені йому моделі.

"Нехай вони будуть для всіх вас нагадуванням, що в Польщі можна робити найкращі, найсучасніші речі і що ми не будемо змушені витрачати наші польські гроші за кордоном, а тільки у нас", – резюмував Туск.

Наприкінці червня міністр державного майна Польщі Якуб Яворовський заявив, що його країна вп’ятеро збільшить виробництво боєприпасів для гаубиць.

А перед тим міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час візиту до США обговорив із очільником Пентагону Пітом Гегсетом створення спільних американсько-польських оборонних компаній.