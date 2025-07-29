Туск на заседании правительства показал, какие снаряды производит Польша
Новости — Вторник, 29 июля 2025, 16:45 —
Премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства продемонстрировал модели боеприпасов польского производства.
Об этом сообщает Polsat News, пишет "Европейская правда".
Обращаясь к министрам, Туск подчеркнул, какое "огромное значение" имеет то, что Польша сама будет производить вооружение.
"Большинство элементов производится по новейшей технологии, на 3D-принтерах. Это вооружение для польских дронов, которые также полностью производятся в Польше. Это не только дроны, но и другие беспилотные системы вооружения", – рассказал он.
По словам главы правительства, если Польша тратит на оборону 5% ВВП, то "мы должны сделать все, чтобы эти деньги работали в максимальном объеме в нашей стране".
"Важно, чтобы эти деньги работали также на пользу польской науки, которая работает для польских вооруженных сил, но также и для частных предприятий, которые производят продукцию для нас", – отметил он.
Премьер также добавил, что "с удовольствием" просмотрел представленные ему сегодня модели
"Пусть они будут для всех вас напоминанием, что в Польше можно делать лучшие, самые современные вещи и что мы не будем вынуждены тратить наши польские деньги за границей, а только у нас", – резюмировал Туск.
В конце июня министр государственного имущества Польши Якуб Яворовский заявил, что его страна в пять раз увеличит производство боеприпасов для гаубиц.
А перед этим министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время визита в США обсудил с главой Пентагона Питтом Хэгсетом создание совместных американо-польских оборонных компаний.