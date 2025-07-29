Туск на заседании правительства показал, какие снаряды производит Польша

Премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства продемонстрировал модели боеприпасов польского производства.

Об этом сообщает Polsat News, пишет "Европейская правда".

Обращаясь к министрам, Туск подчеркнул, какое "огромное значение" имеет то, что Польша сама будет производить вооружение.

"Большинство элементов производится по новейшей технологии, на 3D-принтерах. Это вооружение для польских дронов, которые также полностью производятся в Польше. Это не только дроны, но и другие беспилотные системы вооружения", – рассказал он.

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По словам главы правительства, если Польша тратит на оборону 5% ВВП, то "мы должны сделать все, чтобы эти деньги работали в максимальном объеме в нашей стране".

"Важно, чтобы эти деньги работали также на пользу польской науки, которая работает для польских вооруженных сил, но также и для частных предприятий, которые производят продукцию для нас", – отметил он.

Премьер также добавил, что "с удовольствием" просмотрел представленные ему сегодня модели

"Пусть они будут для всех вас напоминанием, что в Польше можно делать лучшие, самые современные вещи и что мы не будем вынуждены тратить наши польские деньги за границей, а только у нас", – резюмировал Туск.

В конце июня министр государственного имущества Польши Якуб Яворовский заявил, что его страна в пять раз увеличит производство боеприпасов для гаубиц.

А перед этим министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время визита в США обсудил с главой Пентагона Питтом Хэгсетом создание совместных американо-польских оборонных компаний.