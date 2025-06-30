Польща хоче збільшити виробництво снарядів у п'ять разів

Міністр державного майна Польщі Якуб Яворовський заявив, що його країна збільшить виробництво боєприпасів для гаубиць у п'ять разів, оскільки прагне зменшити залежність від імпортної зброї та захистити себе від російської загрози на сході.

Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times, пише "Європейська правда".

За словами Яворовського, польська оборонна група PGZ "найближчими днями" отримає 2,4 млрд злотих (близько $663 млн) державних коштів для збільшення виробництва великокаліберних боєприпасів.

Інвестиції спрямовані на збільшення річного обсягу виробництва концерном 155-мм артилерійських снарядів, які використовуються для гаубиць стандарту НАТО, та 120-мм снарядів для танків.

"Війна Росії в сусідній Україні показала, що 155-мм боєприпаси відіграють ключову роль на сучасному полі бою і потрібні у великих кількостях. Наша короткострокова мета – значно збільшити внутрішнє виробництво цього типу озброєння, а також стати незалежними від іноземних поставок і створити стійку базу для національної автономії. Це один із наших пріоритетів", – заявив міністр.

Зазначається, що наразі PGZ виробляє близько 30 тисяч великокаліберних боєприпасів на рік, і очікується, що фінансування збільшить цю цифру більш ніж у п'ять разів – до 150–180 тисяч на рік протягом трьох років, при цьому виробництво залишиться в Польщі, щоб уникнути залежності від імпортних компонентів.

За словами Яворовського, Grupa Azoty, найбільший хімічний концерн Польщі, також звернувся до держави з проханням виділити кошти на розширення діяльності в секторі боєприпасів шляхом виробництва таких ключових компонентів, як порохові заряди та нітроцелюлоза для вибухових речовин.

Інша вітчизняна оборонна компанія Niewiadów також звертається до уряду за фінансуванням для виробництва 155-мм снарядів.

Варто також нагадати, що США є для Польщі ключовим партнером у сфері оборони, і польська влада зазвичай орієнтується на Вашингтон у безпекових питаннях.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Варшава домовилась про низку закупівель оборонного обладнання у США та першою проголосила курс на 5% ВВП оборонних витрат.

А наприкінці травня писали, що міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час візиту до США обговорив із очільником Пентагону Пітом Гегсетом створення спільних американсько-польських оборонних компаній.