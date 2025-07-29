Зеленський поговорив з прем’єром Канади про новий проєкт щодо НАБУ і САП

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем’єр-міністром Канади Марком Карні обговорив, зокрема законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Про це поінформувала пресслужба Офісу президента України, пише "Європейська правда".

Згідно із заявою ОПУ, Карні висловив підтримку президентського законопроєкту, який "гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає будь-яким впливам і втручанням з боку Росії в роботу антикорупційних органів України".

Карні і Зеленський наголосили на важливості того, щоб 31 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт у цілому.

Крім того, Зеленський поінформував про актуальні оборонні потреби ЗСУ. Лідери обговорили зміцнення ППО додатковими системами та ракетами, а також збільшення фінансування для спільного виробництва дронів, зокрема перехоплювачів.

Окрему увагу приділили необхідності тиску на Росію, передусім санкційного.

Зеленський і Карні також обговорили підсумки зустрічі української делегації з російською стороною, яка відбулася минулого тижня в Стамбулі.

25 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив, що внесений президентом законопроєкт для виправлення ситуації з незалежністю НАБУ і САП мають розглянути 31 липня.

На тлі проблем, створених ухваленням закону, що узалежнює НАБУ і САП від генпрокурора, ЄС дипломатичними каналами передав Києву попередження про наслідки у разі, якщо парламент не знайде голоси для повноцінного скасування норм проєкту 12414.

Водночас Зеленський у контексті майбутнього голосування запевнив прем’єрку Данії Метте Фредеріксен, що Україна робить усе для відкриття першого переговорного кластера для вступу в ЄС.

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