В Естонії хочуть вирішити проблему надлишку м’яса дикого кабана, відправивши його Україні

В Естонії з огляду на необхідність активного полювання на кабанів, мисливці зіткнулися з проблемою надлишку м’яса, тому вирішення цієї проблеми уряд планує закупити консервоване м'ясо кабана і відправляти його в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Естонські мисливці кажуть, що вони стикаються з проблемою, що ніде зберігати м'ясо. Як наслідок Естонське мисливське товариство вважає, що держава повинна втрутитися.

"Оскільки естонські мисливці не мають звички стріляти дичину тільки для того, щоб її викинути, нам безумовно потрібно переглянути питання про те, як поводитися з сирим м'ясом, яке пройшло перевірку і не було заражене хворобою", – сказав виконавчий директор Естонського товариства мисливців Тоніс Кортс.

За його словами, мисливцям і м'ясопереробним підприємствам не дозволяють продавати сире м'ясо диких кабанів, навіть якщо воно було перевірено і не містить вірусу африканської чуми свиней.

Тим часом продаж термічно обробленого м'яса дозволено, але покупців на нього мало.

"Наразі м'ясо дикого кабана не може бути експортовано, і все, що ми продаємо, повинно проходити термічну обробку. Тому зараз попит досить низький. Раніше фіни були нашими основними покупцями, але останнім часом навіть вони не наважуються вживати м'ясо дикого кабана", – сказав Індрек Лооренс, член правління м'ясопереробної компанії Linnamäe.

У Linnamäe кажуть, що мають потужності для виробництва м'ясних консервів, наприклад, для Збройних сил Естонії.

Своєю чергою міністр регіональних справ і сільського господарства Хендріка Йоганнес Террас розповів, що уряд дійсно планує закупити м'ясні консерви, але не для резервів Естонії, а для відправки в Україну.

"Я звернуся до уряду з проханням виділити додаткові кошти з резерву, щоб допомогти мисливцям придбати холодильники для зберігання м'яса та закупити м'ясо диких кабанів, яке потім можна буде консервувати і відправити в Україну. Це допоможе вирішити нашу проблему, заохотивши мисливців до активізації зусиль, що є надзвичайно важливим для контролю поширення хвороби", – сказав Террас.

Нагадаємо, у травні уряд Словаччини схвалив рішення про продаж м’яса бурого ведмедя, що перебуває під охороною в Європейському Союзі.

Тим часом уряд Великої Британії розпочав кампанію, в якій закликає британців, що їдуть на відпочинок до країн ЄС, не ввозити до країни іноземне м'ясо та молочні продукти.