Британія просить відпочивальників утриматися від ввезення м’яса і молочки з Європи

У четвер уряд Великої Британії розпочав кампанію, в якій закликає британців, що їдуть на відпочинок до країн ЄС, не ввозити до країни іноземне м'ясо та молочні продукти.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій британським урядом 24 липня, повідомляє "Європейська правда".

Лондон хоче захистити британських тварин на фермах від зараження ящуром, який цього року знову з'явився на європейському континенті.

"Мандрівникам, які в'їжджають до Великої Британії, заборонено ввозити необроблене м'ясо або молочні продукти, включаючи м'ясо ягнят, свинину, баранину, оленину та козлятину, а також усі інші продукти, які виготовлені з цих видів м'яса або містять їх, такі як бутерброди та ковбаси, з країн ЄС", – йдеться в пресрелізі уряду.

"Ми просимо громадськість поставитися до цього серйозно. Не ввозьте в країну заборонені продукти тваринного або рослинного походження – це ставить під загрозу засоби до існування фермерів", – закликала міністерка з біобезпеки Геген Хейман.

Ящур – високоінфекційна хвороба, яка в першу чергу вражає парнокопитних тварин, таких як велика рогата худоба, кози, свині та вівці, поширилася в Німеччині, Угорщині та Словаччині в період з січня по квітень цього року, але зрештою була локалізована.

Хоча вакцини проти ящуру існують, профілактичні щеплення не дозволені в ЄС, оскільки ветеринарам важко відрізнити заражених тварин від вакцинованих. Заражені тварини зазвичай підлягають забою.

У 2001 році великий спалах хвороби у Великій Британії призвів до забою 6 мільйонів корів і овець, що завдало економіці збитків на суму близько 8 мільярдів фунтів стерлінгів.

Це не перше оголошення уряду Британії з цього приводу. Ще у квітні Лондон заявляв, що забороняє індивідуальним мандрівникам з ЄС ввозити в країну м'ясо і молочні продукти через поширення ящуру.

Вочевидь, у зв’язку з сезоном відпусток з’явилась потреба повторно нагадати про заборону.