У Словаччині дозволили продавати м’ясо бурого ведмедя

Уряд Словаччини схвалив рішення про продаж м’яса бурого ведмедя, що перебуває під охороною в Європейському Союзі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Такий крок є частиною реалізації урядового плану з відстрілу частини популяції цих тварин на тлі зростання кількості нападів на людей.

У квітні словацький уряд дозволив відстріл приблизно 25% бурих ведмедів, які мешкають на території країни. За оцінками, загальна чисельність цього виду в Словаччині становить близько 1300 особин.

Рішення стало реакцією на кілька нещодавніх інцидентів, що призвели до загибелі людей.

Згідно з рішенням, м’ясо ведмедів, яких буде забито відповідно до урядового плану, реалізовуватимуть для громадського споживання. Продаж відбуватиметься через організації, що працюють під егідою Міністерства охорони навколишнього середовища, за умови дотримання всіх вимог законодавства та санітарних норм.

Очікується, що нововведення почне діяти вже з наступного тижня.

Державний міністр Філіп Куффа заявив, що раніше м’ясо ведмедів утилізували, однак уряд вважає це неефективним використанням ресурсу. "Ми продаватимемо кожну вбиту тварину, якщо її м’ясо буде придатне до споживання. Бо м’ясо ведмедя – їстівне", – зазначив Куффа.

У Словаччині зростає кількість випадків контактів між людьми й ведмедями, зокрема зі смертельними наслідками. За цим показником країна поступається лише Румунії.

У період з 2000 по 2020 рік у Словаччині було зафіксовано 54 напади ведмедів, а середня річна кількість нападів наразі зросла до 10.

Бурі ведмеді суворо охороняються директивами ЄС і можуть бути вбиті лише у виняткових випадках, таких як загроза громадській безпеці, коли немає інших альтернатив.

За минулий рік у Словаччині було декілька випадків нападів ведмедів на людей, зокрема й зі смертельними наслідками. А в березні цього року чоловік сокирою відбився від ведмедиці, що напала на нього.

Парламент Словаччини раніше схвалив зміни до законодавства, щоб спростити відстріл ведмедів.