В Эстонии хотят решить проблему избытка мяса дикого кабана, отправив его в Украину

В Эстонии, учитывая необходимость активной охоты на кабанов, охотники столкнулись с проблемой избытка мяса, поэтому для решения этой проблемы правительство планирует закупить консервированное мясо кабана и отправлять его в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Эстонские охотники говорят, что они сталкиваются с проблемой, что негде хранить мясо. Как следствие, Эстонское охотничье общество считает, что государство должно вмешаться.

"Поскольку эстонские охотники не имеют привычки стрелять дичь только для того, чтобы ее выбросить, нам безусловно нужно пересмотреть вопрос о том, как поступать с сырым мясом, которое прошло проверку и не было заражено болезнью", – сказал исполнительный директор Эстонского общества охотников Тонис Кортс.

По его словам, охотникам и мясоперерабатывающим предприятиям не разрешают продавать сырое мясо диких кабанов, даже если оно было проверено и не содержит вируса африканской чумы свиней.

Между тем продажа термически обработанного мяса разрешена, но покупателей на него мало.

"Сейчас мясо дикого кабана не может быть экспортировано, и все, что мы продаем, должно проходить термическую обработку. Поэтому сейчас спрос довольно низкий. Раньше финны были нашими основными покупателями, но в последнее время даже они не решаются употреблять мясо дикого кабана", – сказал Индрек Лооренс, член правления мясоперерабатывающей компании Linnamäe.

В Linnamäe говорят, что имеют мощности для производства мясных консервов, например, для Вооруженных сил Эстонии.

В свою очередь министр региональных дел и сельского хозяйства Хендрика Йоханнес Террас рассказал, что правительство действительно планирует закупить мясные консервы, но не для резервов Эстонии, а для отправки в Украину.

"Я обращусь к правительству с просьбой выделить дополнительные средства из резерва, чтобы помочь охотникам приобрести холодильники для хранения мяса и закупить мясо диких кабанов, которое затем можно будет консервировать и отправить в Украину. Это поможет решить нашу проблему, побудив охотников активизировать усилия, что чрезвычайно важно для контроля распространения болезни", – сказал Террас.

Напомним, в мае правительство Словакии одобрило решение о продаже мяса бурого медведя, находящегося под охраной в Европейском Союзе.

Между тем правительство Великобритании начало кампанию, в которой призывает британцев, отправляющихся на отдых в страны ЕС, не ввозить в страну иностранное мясо и молочные продукты.