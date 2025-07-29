Президентка Молдови: вступ до ЄС у 2028 році – "складно, але можливо"

Молдовська президентка Мая Санду стверджує, що її країна може вже у 2028 році стати членом Європейського Союзу аби принаймні завершити всі формальні процедури для вступу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтервʼю NewsMaker.

Санду попросили пояснити значення символів "UE 2028", які використовує партія влади PAS у своїій передвиборчій кампанії, і чи означає це прагнення вступити в ЄС у 2028 році (раніше згадувався термін до 2030 року).

"Це означає закінчити переговори (про вступ. – Ред.) і почати процес ратифікації в парламентах усіх країн (членів ЄС. – Ред.)", – сказала президентка Молдови.

Вона послалась на слова єврокомісарки з питань розширення Марти Кос, яка спрогнозувала можливий вступ до ЄС для Албанії та Чорногорії до 2028 року.

"Це означає, що Молдова завершує весь порядок денний щодо переговорів до 2028 року і починається офіційний процес, коли підписують документи", – додала Санду.

Водночас вона визнала, що перспектива власну вступу Молдови у ЄС у 2028 році поки невизначена, але якщо переговори вдасться завершити у 2027-му, то "це буде складно, але можливо".

Санду при цьому повʼязала можливий вступ до ЄС Молдови та Чорногорії, яка також планує завершити переговори до кінця 2027 року.

"Якщо ми закінчуємо 2027-го, то так, 2028-ий – це рік для того, щоб ратифікувати всі документи в усіх країнах", – підсумувала вона.

Як відомо, Молдова прагне розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу до парламентських виборів у вересні 2025 року, аби протидіяти російській дезінформації в країні про ЄС.

За підсумками саміту Молдова-ЄС у Кишиневі на початку липня сторони ухвалили декларацію, яка підтвердила підтримку євроінтеграційного курсу Кишинева.