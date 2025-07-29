Президент Молдовы: вступление в ЕС в 2028 году – "сложно, но возможно"

Президент Молдовы Мая Санду утверждает, что ее страна может уже в 2028 году стать членом Европейского Союза, чтобы по крайней мере завершить все формальные процедуры для вступления.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью NewsMaker.

Санду попросили объяснить значение символов "UE 2028", которые использует партия власти PAS в своей предвыборной кампании, и означает ли это стремление вступить в ЕС в 2028 году (ранее упоминался срок до 2030 года).

"Это означает завершить переговоры (о вступлении. – Ред.) и начать процесс ратификации в парламентах всех стран (членов ЕС. – Ред.)", – сказала президент Молдовы.

Она сослалась на слова еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, которая прогнозировала возможное вступление в ЕС Албании и Черногории до 2028 года.

"Это означает, что Молдова завершает всю повестку дня по переговорам до 2028 года и начинается официальный процесс, когда подписываются документы", – добавила Санду.

В то же время она признала, что перспектива собственного вступления Молдовы в ЕС в 2028 году пока неопределенная, но если переговоры удастся завершить в 2027-м, то "это будет сложно, но возможно".

Санду при этом связала возможное вступление в ЕС Молдовы и Черногории, которая также планирует завершить переговоры до конца 2027 года.

"Если мы закончим в 2027-м, то да, 2028-й – это год для того, чтобы ратифицировать все документы во всех странах", – подытожила она.

Как известно, Молдова стремится начать переговоры о вступлении в Европейский Союз до парламентских выборов в сентябре 2025 года, чтобы противодействовать российской дезинформации в стране о ЕС.

По итогам саммита Молдова-ЕС в Кишиневе в начале июля стороны приняли декларацию, которая подтвердила поддержку евроинтеграционного курса Кишинева.