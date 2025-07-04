Саміт у Кишиневі підтримав швидкий вступ Молдови в ЄС, але без конкретних строків

За підсумками саміту Молдова-ЄС у Кишиневі сторони ухвалили декларацію, яка підтвердила підтримку євроінтеграційного курсу Кишинева, але не окреслила його строків.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У спільній декларації саміту, який відбувся у пʼятницю в Кишиневі, підтверджена прихильність до "швидкого просування процесу вступу Молдови до ЄС на основі надійних реформ та принципу власних заслуг відповідно до Копенгагенських критеріїв".

Також там вітається активна участь Молдови у процесі скринінгу законодавства та її зобов’язання "рішуче працювати над завершенням гармонізації з acquis ЄС".

"Ми очікуємо наступних кроків у процесі вступу Молдови, відкриття переговорних кластерів, починаючи з кластера "Основи", як тільки будуть створені відповідні умови", – йдеться в декларації.

Саміт у Кишиневі став першим заходом такого формату для Молдови.

На ньому обговорювалась співпраця Молдови з ЄС на тлі війни Росії проти України, подальші кроки для євроінтеграції Молдови, безпекові питання та План економічного зростання Молдови, на реалізацію якого ЄС виділяє 1,9 млрд євро.

Молдова прагне розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу до парламентських виборів у вересні, аби протидіяти російській дезінформації в країні про ЄС.

Як відомо, через блокування Угорщиною початку переговорів з Україною постало питання про "розрив" пакета України і Молдови, аби не погіршити позиції президентки Молдови Маї Санду перед парламентськими виборами. Проте у ЄС вірять у можливість подолати вето Орбана невдовзі після початку головування Данії у Раді ЄС, тож цього сценарію поки вдалося уникнути.