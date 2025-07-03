У Польщі розчаровані рішенням США зупинити поставки зброї України

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш висловив жаль з приводу того, що США призупинили постачання Україні боєприпасів і ракет.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить "Укрінформ".

Очільник польського оборонного відомства зазначив, що рішення не є для Польщі "хорошою інформацією", оскільки Україна захищається від Росії, тому потрібно її підтримувати, аби вона вистояла.

За його словами, європейські країни намагаються збільшувати зусилля для підтримки України.

"Я шкодую, що американці приймають таке рішення. Я б хотів, щоб усе відбувалося навпаки",– сказав Косіняк-Камиш.

Він додав, що з боку РФ немає доброї волі укладати перемир'я і припиняти вогонь.

"Тим більше потрібно й надалі з усією рішучістю підтримувати Україну, що в інтересах Польщі та Європи", – резюмував глава Міноборони Польщі.

Видання Politico повідомило, що рішення Пентагону призупинити деякі поставки зброї в Україну стало несподіванкою навіть для тих у США, хто зазвичай добре поінформований про такі питання, включаючи членів Конгресу та представників Державного департаменту.

За даними WSJ, рішення адміністрації Дональда Трампа призупинити деяку військову допомогу в Україні стосувалось зброї, що уже перебуває на складах у Польщі.

Тим часом у Держдепі кажуть, що США зупинили не всі поставки зброї Україні.

Крім того, ЗМІ повідомляють, що Україна намагається домогтися від США поставок зброї за допомогою нового підходу.