В Польше разочарованы решением США остановить поставки оружия Украине

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил сожаление по поводу того, что США приостановили поставки Украине боеприпасов и ракет.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит "Укринформ".

Глава польского оборонного ведомства отметил, что решение не является для Польши "хорошей информацией", поскольку Украина защищается от России, поэтому нужно ее поддерживать, чтобы она выстояла.

По его словам, европейские страны пытаются увеличивать усилия для поддержки Украины.

"Я сожалею, что американцы принимают такое решение. Я бы хотел, чтобы все происходило наоборот",– сказал Косиняк-Камыш.

Он добавил, что со стороны РФ нет доброй воли заключать перемирие и прекращать огонь.

"Тем более нужно и в дальнейшем со всей решимостью поддерживать Украину, что в интересах Польши и Европы", – резюмировал глава Минобороны Польши.

Издание Politico сообщило, что решение Пентагона приостановить некоторые поставки оружия в Украину стало неожиданностью даже для тех в США, кто обычно хорошо осведомлен о таких вопросах, включая членов Конгресса и представителей Государственного департамента.

По данным WSJ, решение администрации Дональда Трампа приостановить некоторую военную помощь в Украине касалось оружия, которое уже находится на складах в Польше.

Между тем в Госдепе говорят, что США остановили не все поставки оружия Украине.

Кроме того, СМИ сообщают, что Украина пытается добиться от США поставок оружия с помощью нового подхода.