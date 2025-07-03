Politico: зупинка поставок зброї Україні застала частину посадовців у США зненацька

Рішення Пентагону призупинити деякі поставки зброї в Україну стало несподіванкою навіть для тих у США, хто зазвичай добре поінформований про такі питання, включаючи членів Конгресу та представників Державного департаменту.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у публікації Politico.

За інформацією видання, рішення про призупинення поставок ухвалив керівник політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі та невелике коло радників через побоювання, що запаси певних видів зброї в США вичерпуються.

Разом з тим, навіть союзники президента Дональда Трампа були розчаровані цим кроком. Вони звинуватили таких посадовців, як Колбі, у тому, що вони просунули це рішення, не поінформувавши про це решту адміністрації.

"Я думаю, що все це зробив директор з питань політики Міністерства оборони, цей Колбі. У нас фактично немає радника з питань національної безпеки. Я навіть не впевнений, що з цього приводу консультувалися з (держсекретарем Марко) Рубіо... У Білому домі є внутрішні розбіжності", – сказав конгресмен Майкл МакКол.

Марко Рубіо тимчасово виконує обов’язки радника з питань нацбезпеки після звільнення Майка Уолца.

Один американський посадовець заявив, що рішення Пентагону було нескоординованим і стало несподіванкою для Державного департаменту.

Двоє інших американських посадовців заявили, що керівництво Пентагону не зверталося за консультацією до Державного департаменту, посольства США в Києві або команди спецпредставника щодо України Кіта Келлога перед тим, як відкликати партію критично важливої зброї, яка вже була на території Польщі.

Деякі представники Об'єднаного штабу також виступили проти призупинення поставок, заявили обидва високопосадовці та особа, обізнана з ходом обговорень.

І Білий дім, і Державний департамент відкинули твердження, що призупинення постачання боєприпасів застало представників адміністрації зненацька.

Як відомо, 1-2 липня в американських ЗМІ з’явились повідомлення, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну через побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.

Видання WSJ повідомило, що рішення адміністрації Дональда Трампа призупинити деяку військову допомогу в Україні стосувалось зброї, що уже перебуває на складах у Польщі.