ЗМІ дізнались про новий підхід України для отримання зброї від США

Після того як адміністрація Дональда Трампа призупинила поставки деяких типів озброєння українським Силам оборони, Україна намагається домогтися від США поставок зброї за допомогою нового підходу.

Про це стало відомо виданню Politico від джерел, повідомляє "Європейська правда".

У публікації йдеться, що новий підхід української сторони полягає в тому, щоб отримати дозвіл від США на закупівлю європейськими країнами американської зброї для України.

Обговорення цього підходу відбувалося приблизно в той самий час, коли адміністрація Трампа вирішила припинити деякі поставки військової допомоги, яка вже була виділена Україні.

Як зазначено, кілька європейських урядів розглядають плани придбання зброї американського виробництва за рахунок своїх оборонних бюджетів для передачі Україні. Ці кошти зараховуватимуть до нового цільового показника НАТО щодо витрат на оборону.

Один зі співрозмовників розповів, що ці поставки повинні бути схвалені урядом США, деталі яких зараз обговорюються. Однак конкретних рішень наразі немає.

Одним із потенційних каменів спотикання у цих переговорах є обмеження, які США зазвичай накладають на союзників, що використовують американську зброю. Частина переговорів буде присвячена цим дозволам, заявив український посадовець.

Наразі залишається невідомим, чи задовольнить США такі запити.

"З огляду на те, що деякі види озброєння, які мають для нас критичне значення, не виробляються ніким у демократичному світі, крім США, ми разом із нашими європейськими партнерами готові їх придбати", – сказав один з українських посадовців.

Видання Politico повідомило, що рішення Пентагону призупинити деякі поставки зброї в Україну стало несподіванкою навіть для тих у США, хто зазвичай добре поінформований про такі питання, включаючи членів Конгресу та представників Державного департаменту.

Видання WSJ повідомило, що рішення адміністрації Дональда Трампа призупинити деяку військову допомогу в Україні стосувалось зброї, що уже перебуває на складах у Польщі.

Тим часом у Держдепі кажуть, що США зупинили не всі поставки зброї Україні.