ЗМІ дізнались, коли відбудеться розмова між Зеленським і Трампом

Телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським і очільником Білого дому Дональдом Трампом відбудеться у п’ятницю, 4 липня.

Про це йдеться у публікації Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Телефонна розмова президентів відбуватиметься на тлі зупинки поставок деяких ключових видів зброї Україні зі США.

Джерела видання також розповіли, що український президент порушить питання про можливі майбутні продажі американської зброї.

Нагадаємо, ЗМІ раніше повідомили, що США і Україна працюють над організацією телефонної розмови між Трампом і Зеленським на тлі зупинок у постачаннях зброї.

Речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати не призупинили постачання всієї зброї Україні, а ухвалене напередодні рішення у Пентагоні – це "лише одна ситуація".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.