СМИ узнали, когда состоится разговор между Зеленским и Трампом

Телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Белого дома Дональдом Трампом состоится в пятницу, 4 июля.

Об этом говорится в публикации Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Телефонный разговор президентов будет происходить на фоне остановки поставок некоторых ключевых видов оружия Украине из США.

Источники издания также рассказали, что украинский президент поднимет вопрос о возможных будущих продажах американского оружия.

Напомним, СМИ ранее сообщили, что США и Украина работают над организацией телефонного разговора между Трампом и Зеленским на фоне остановок в поставках оружия.

Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты не приостановили поставки всего оружия Украине, а принятое накануне решение в Пентагоне – это "лишь одна ситуация".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "на рабочих уровнях" выясняет с США детали относительно поставок военной помощи после сообщений о приостановлении поставок.