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ЗМІ: Зеленський і Трамп можуть провести розмову на тлі призупинення поставок зброї 

Новини — Четвер, 3 липня 2025, 12:05 — Христина Бондарєва

США і Україна працюють над організацією телефонної розмови між президентами Трампом і Зеленським.

Про це виданню Politico повідомили дві особи, обізнані з планами, пише "Європейська правда".

Ідея щодо телефонної розмови була висунута у вівторок, коли почали з'являтися повідомлення про те, що США призупинили поставки деякої зброї в Україну.

"Сьогодні США інформують Україну (про рішення) в Києві, а також найближчим часом буде організовано телефонну розмову між Трампом і Зеленським", – повідомив європейський дипломат, обізнаний з планами. 

"США заявляють, що це не пауза і не призупинення. США все ще активно працюють над визначенням найкращого способу підтримки оборони України. Це залишається пріоритетом", – додав співрозмовник. 

Нагадаємо, напередодні  до МЗС України на розмову про військову допомогу був запрошений тимчасовий повірений у справах США в Україні Джон Гінкель.

Речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати не призупинили постачання всієї зброї Україні, а ухвалене напередодні рішення у Пентагоні – це "лише одна ситуація".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.

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Трамп Зеленський Зброя ЗСУ США
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