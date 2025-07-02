Зеленський: Україна зʼясовує ситуацію з постачанням зброї зі США

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.

Про це він сказав у вечірньому зверненні в середу, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський заявив, що в середу заслухав доповіді міністрів оборони та закордонних справ України – "зокрема щодо відносин зі Сполученими Штатами Америки".

"Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонента ППО. Так чи інакше ми маємо забезпечити захист для наших людей", – додав він.

Нагадаємо, у вівторок у Білому домі підтвердили, що Пентагон призупинив поставки деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів в Україну.

Офіційною причиною назвали побоювання, що запаси зброї США надто зменшилися.

Україна заявила, що не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги.

За даними Bloomberg, рішення адміністрації Трампа призупинити поставки деяких видів військової допомоги Україні було несподіваним для європейських посадовців.