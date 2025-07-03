Якщо Сполучені Штати приймуть рішення не надавати Україні військову підтримку, це матиме негативні наслідки не лише для України, але й для Європи, і для НАТО.

Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Мете Фредеріксен у Орхусі, Данія, де сьогодні відбувається урочисте відкриття данського головування у Євросоюзі, передає кореспондентка "Європейської правди".

Відмова США надавати Україні зброю матиме негативний вплив не лише на ситуацію в Україні, але й стане ударом для Європи і НАТО.

"Якщо Сполучені Штати вирішать не надавати Україні необхідну підтримку, це стане серйозним кроком назад, як для України, так і для Європи та НАТО… Адже війна в Україні ніколи не стосувалася лише України. Це війна за майбутнє Європи", – заявила Фредеріксен.

Вона повідомила, що Данія буде уважно стежити "за рішеннями, які ухвалюються у Вашингтоні".

"Ми сподіваємося, що трансатлантичне партнерство, зокрема у питанні України, збережеться. Це важливо для нас усіх", – висловила сподівання данська прем’єрка.

Як повідомляла "Європейська правда", президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявила, що у відповідь на призупинення допомоги Україні від США, ЄС посилить підтримку України.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок зброї.

Речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати не призупинили постачання всієї зброї Україні, а ухвалене напередодні рішення у Пентагоні – це "лише одна ситуація".