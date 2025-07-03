Если Соединенные Штаты примут решение не предоставлять Украине военную поддержку, это будет иметь негативные последствия не только для Украины, но и для Европы, и для НАТО.

Об этом заявила премьер-министр Дании Мете Фредериксен в Орхусе, Дания, где сегодня проходит торжественное открытие датского председательства в Евросоюзе, передает корреспондент "Европейской правды".

Отказ США предоставлять Украине оружие будет иметь негативное влияние не только на ситуацию в Украине, но и станет ударом для Европы и НАТО.

"Если Соединенные Штаты решат не предоставлять Украине необходимую поддержку, это станет серьезным шагом назад, как для Украины, так и для Европы и НАТО... Ведь война в Украине никогда не касалась только Украины. Это война за будущее Европы", – заявила Фредериксен.

Она сообщила, что Дания будет внимательно следить "за решениями, которые принимаются в Вашингтоне".

"Мы надеемся, что трансатлантическое партнерство, в частности в вопросе Украины, сохранится. Это важно для нас всех", – выразила надежду датский премьер.

Как сообщала "Европейская правда", президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что в ответ на приостановление помощи Украине от США, .

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина "на рабочих уровнях" выясняет с США детали относительно поставок военной помощи после сообщений о приостановлении поставок оружия.

Пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты не приостановили поставки всего оружия Украине, а принятое накануне решение в Пентагоне – это "лишь одна ситуация".