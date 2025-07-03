Фон дер Ляєн: у відповідь на призупинення допомоги Україні від США ЄС посилить підтримку

Після призупинення постачання деяких видів зброї від Сполучених Штатів Україні Європейський Союз має посилити свою власну підтримку України.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спілкування зі ЗМІ у Орхусі (Данія) з нагоди початку головування Данії у Євросоюзі, передає кореспондентка "Європейської правди".

Фон дер Ляєн вважає, що призупинення допомоги США дає сигнал Євросоюзу про те, що треба посилити власну допомогу Києву.

"Для нас це чіткий сигнал, чітке послання про необхідність посилити нашу власну підтримку. Йдеться про нарощування європейських оборонних спроможностей – не лише на рівні Європейського Союзу, а на континентальному рівні", – заявила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що Європейський Союз вже надав Україні військової підтримки на суму близько 50 мільярдів євро, зокрема у вигляді військового обладнання.

"Данія показала приклад ще з початку війни, як це можна робити – від такої необхідної артилерії до, наприклад, літаків F-16", – навела приклад президентка Єврокомісії.

"Я ж зі свого боку можу лише рекомендувати зараз скористатися інструментом SAFE. У його межах доступні 150 мільярдів євро. Держави-члени можуть використати ці кошти, щоб або придбати військове обладнання і передати його Україні, або інвестувати ці кошти в надзвичайно ефективну оборонну промисловість України", – закликала Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський у четвер, 3 липня, теж прибув до Данії для участі у урочистій церемонії відкриття данського головування у ЄС.

Зокрема, Зеленський планує говорити з європейськими партнерами про розширення так званої "данської моделі" – фінансування ними контрактів на виробництво зброї в Україні, та загалом виробництва зброї для України.

Також президент України заявив, що Україна "на робочих рівнях" зʼясовує зі США деталі щодо постачання військової допомоги після повідомлень про призупинення поставок.