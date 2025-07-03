Президентка Єврокомісії закликала країни ЄС інвестувати у зброю для України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала країн-членів ЄС задуматися про фінансування виробництва зброї для України, зазначивши, що вони мають для цього інструменти і отримають свої переваги.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала на спільній пресконференції керівництва ЄС, головуючої Данії та президента України Володимира Зеленського 3 липня в Орхусі.

Фон дер Ляєн після запитань до Зеленського з приводу ситуації з американською допомогою закликала країн-членів задуматися про інвестиції у зброю для України і вказала на наявні інструменти.

"По-перше, є положення про національні винятки (з бюджетних правил ЄС – Ред.), що дає фіскальну гнучкість для інвестицій в оборонні спроможності – у тому числі на користь України. По-друге, є спільні закупівлі у рамках програми SAFE, і важливо, що це можуть бути прямі інвестиції в український ОПК – а він ще має незайняті потужності", – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

"Важливо, що це вписується у цілі НАТО. Тож це "потрійна вигода" для країн-членів, якщо вони робитимуть такі інвестиції – для власної безпеки, безпеки України та для досягнення цільових показників НАТО", – додала президентка Єврокомісії.

Президент Євроради Антоніу Кошта зауважив, що від початку 2025 року країни ЄС вже вклали у військову підтримку України 24 млрд євро. "Зараз вони можуть зробити більше", – додав він.

Прем’єрка головуючої у Раді ЄС Данії Метте Фредеріксен також закликала країни ЄС фінансувати виробництво зброї українським ОПК, щоб компенсувати згортання допомоги США.

Володимир Зеленський перед зустрічами казав, що планує говорити з європейськими партнерами про розширення фінансування на виробництво зброї в Україні та для України.