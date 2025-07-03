Президент Еврокомиссии призвала страны ЕС инвестировать в оружие для Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны-члены ЕС задуматься о финансировании производства оружия для Украины, отметив, что у них есть для этого инструменты и они получат свои преимущества.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала на совместной пресс-конференции руководства ЕС, председательствующей Дании и президента Украины Владимира Зеленского 3 июля в Орхусе.

Фон дер Ляйен после вопросов к Зеленскому по поводу ситуации с американской помощью призвала страны-члены задуматься об инвестициях в оружие для Украины и указала на имеющиеся инструменты.

"Во-первых, есть положение о национальных исключениях (из бюджетных правил ЕС – Ред.), которое дает фискальную гибкость для инвестиций в оборонные возможности – в том числе в пользу Украины. Во-вторых, есть совместные закупки в рамках программы SAFE, и важно, что это могут быть прямые инвестиции в украинский ОПК – а он еще имеет незанятые мощности", – отметила Урсула фон дер Ляйен.

"Важно, что это вписывается в цели НАТО. Поэтому это "тройная выгода" для стран-членов, если они будут делать такие инвестиции – для собственной безопасности, безопасности Украины и для достижения целевых показателей НАТО", – добавила президент Еврокомиссии.

Президент Евросовета Антониу Кошта отметил, что с начала 2025 года страны ЕС уже вложили в военную поддержку Украины 24 млрд евро. "Сейчас они могут сделать больше", – добавил он.

Премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Дании Метте Фредериксен также призвала страны ЕС финансировать производство оружия украинским ОПК, чтобы компенсировать сокращение помощи США.

Владимир Зеленский перед встречами говорил, что планирует говорить с европейскими партнерами о расширении финансирования на производство оружия в Украине и для Украины.