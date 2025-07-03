Зеленський натякнув, що проситиме Європу про більше фінансування на виробництво зброї

Президент України Володимир Зеленський планує говорити з європейськими партнерами про розширення так званої "данської моделі" – фінансування ними контрактів на виробництво зброї в Україні, та загалом виробництва зброї для України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час візиту до Данії.

Президент натякнув, що Україна дуже розраховує на фінансовий внесок європейських партнерів у виробництво зброї для України, у тому числі у межах щойно підписаного контракту про співвиробництво БПЛА з американськими компаніями.

"На все це потрібні великі гроші, і я розраховую на наші відносини з Данією, на продовження данської моделі та її розширення на відповідні дрони, про які я вже сказав. Окрім цього, є ще ракетна програма і деякі деталі, про які я не хочу говорити. Про них я буду говорити і з Данією, і з Урсулою фон дер Ляєн", – сказав Володимир Зеленський.

"Данська модель" отримала назву від прецеденту, створеного Данією, яка першою з європейських країн оплатила контракт на виробництво українських гаубиць "Богдана".

Нагадаємо, президент оголосив, що Україна підписала угоду з кількома компаніями із США про спільне виробництво БПЛА, зокрема дронів-перехоплювачів. За його словами, це вже випробувані у бойових умовах моделі і йдеться про сотні тисяч одиниць вже на цей рік.

Німецькі ЗМІ раніше дізналися, що Німеччина фінансує виробництво БПЛА, якими Україна бʼє по цілях у Росії.