Данія закликає ЄС фінансувати ОПК в Україні, щоб компенсувати поставки зброї зі США

Держави Європейського Союзу мають надавати фінансову підтримку оборонно-промисловому комплексу (ОПК) України, щоб збільшити виробництво зброї й боєприпасів та таким чином компенсувати припинення постачання зброї зі США.

До цього закликала прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у Орхусі, Данія, де 3 липня відбувається урочисте відкриття данського головування у Євросоюзі, передає кореспондентка "Європейської правди".

"Якщо виникнуть будь-які прогалини (з постачанням зброї. – Ред.), я вважаю, ми маємо їх заповнити… Ми ще понад рік тому створили модель підтримки виробництва безпосередньо всередині України. Вона працює дуже добре", – заявила Фредеріксен.

Вона розповіла, що Україна "виробляє швидше, краще й дешевше, ніж усі інші", а також все ще має резерви виробничих потужностей в оборонній промисловості.

"Тому нам потрібна додаткова фінансова підтримка з боку інших європейських країн для нарощування виробництва в Україні", – наголосила прем’єр-міністр Данії.

"Водночас ми також розглядаємо можливість перенесення частини виробництва з України, аби підтримати українське виробництво в інших європейських країнах, зокрема тут, у Данії", – поінформувала Фредеріксен.

Як повідомляла "ЄвроПравда", прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що зупинка військової допомоги США Україні буде "серйозним кроком назад" навіть для НАТО.

Своєю чергою, президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн повідомила, що у відповідь на призупинення допомоги Україні від США, ЄС посилить підтримку України.

Варто зауважити, що президент України Володимир Зеленський планує говорити з європейськими партнерами про розширення так званої "данської моделі" – фінансування ними контрактів на виробництво зброї в Україні, та загалом виробництва зброї для України.