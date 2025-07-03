У Кремлі розповіли про розмову Путіна й Трампа

Помічник Владіміра Путіна Юрій Ушаков заявив російським пропагандистам, що його шеф під час телефонної розмови з президентом США обговорив ситуацію на Близькому Сході та вторгнення РФ в Україну.

Його слова наводить російське "РБК", повідомляє "Європейська правда".

Як розповів Ушаков, під час розмови Путін привітав Дональда Трампа з прийдешнім Днем незалежності США і зазначив, що "Росія відіграла не останню роль у становленні американської державності".

"Звісно, обговорювалася українська проблематика. Трамп знову порушив питання про якнайшвидше припинення військових дій. Путін зазначив, що ми продовжуємо шукати політичне переговорне вирішення конфлікту", – додав він.

У розмові також порушувались ситуація в Сирії, Ірані та на Близькому Сході в цілому, додав помічник Путіна.

Він також сказав, що про особисту зустріч Трампа й Путіна в розмові йшлось, але "ця ідея витає в повітрі".

Нагадаємо, вдень 3 липня Трамп заявив, що близько 17 години за Києвом має заплановану розмову з очільником Кремля. Останній раз перед цим вони спілкувались 14 червня на тлі ескалації між Іраном та Ізраїлем.

Коментуючи розмову лідерів Росії та США, Володимир Зеленський висловив сумнів, що в них є багато спільних тем.

На пʼятницю попередньо планується розмова самого Зеленського з Дональдом Трампом.