В Кремле рассказали о разговоре Путина и Трампа

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил российским пропагандистам, что его шеф во время телефонного разговора с президентом США обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и вторжение РФ в Украину.

Его слова приводит российское "РБК", сообщает "Европейская правда".

Как рассказал Ушаков, во время разговора Путин поздравил Дональда Трампа с наступающим Днем независимости США и отметил, что "Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности".

"Конечно, обсуждалась украинская проблематика. Трамп вновь поднял вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Путин отметил, что мы продолжаем искать политическое переговорное решение конфликта", – добавил он.

В разговоре также поднимались ситуация в Сирии, Иране и на Ближнем Востоке в целом, добавил помощник Путина.

Он также сказал, что о личной встрече Трампа и Путина в разговоре шла речь, но "эта идея витает в воздухе".

Напомним, днем 3 июля Трамп заявил, что около 17 часов по Киеву у него запланирован разговор с главой Кремля. Последний раз перед этим они общались 14 июня на фоне эскалации между Ираном и Израилем.

Комментируя разговор лидеров России и США, Владимир Зеленский выразил сомнение, что у них есть много общих тем.

На пятницу предварительно запланирован разговор самого Зеленского с Дональдом Трампом.