Іран уже не виключає повернення до "ядерних переговорів" зі США

В Ірані, незважаючи на удари США та Ізраїлю по іранських ядерних обʼєктах, залишають простір для відновлення дипломатичних переговорів з американською стороною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтервʼю Sky News заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї.

За словами Багаї, США повинні продемонструвати своє щире прагнення до миру в регіоні, оскільки вони порушили міжнародне право, підтримавши удари Ізраїлю.

"Дипломатією не можна зловживати або використовувати як інструмент обману чи просто як засіб психологічної війни проти своїх супротивників", – сказав він.

За словами речника іранського МЗС, Тегеран вважає, що ізраїльські удари підірвали дипломатичні зусилля, оскільки почались якраз напередодні запланованих переговорів США та Ірану.

Водночас Багаї заявив, що "дипломатія ніколи не закінчується, контакти існують, хоча й опосередковані".

"Мій міністр (закордонних справ Ірану Аббас Аракчі. – Ред.) веде переговори з Оманом, Катаром та іншими країнами", – додав він.

Як відомо, після ударів Ізраїлю та США по своїх ядерних обʼєктах Іран відмовився від будь-яких переговорів щодо ядерної програми з американською стороною.

Тегеран також обмежив співпрацю з МАГАТЕ і пригрозив вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Водночас, за інформацією ЗМІ, американська сторона готується до зустрічі з Іраном в Осло наступного тижня.