Иран уже не исключает возвращения к "ядерным переговорам" с США
В Иране, несмотря на удары США и Израиля по иранским ядерным объектам, оставляют пространство для возобновления дипломатических переговоров с американской стороной.
Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Sky News заявил спикер Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.
По словам Багаи, США должны продемонстрировать свое искреннее стремление к миру в регионе, поскольку они нарушили международное право, поддержав удары Израиля.
"Дипломатией нельзя злоупотреблять или использовать как инструмент обмана или просто как средство психологической войны против своих противников", – сказал он.
По словам представителя иранского МИД, Тегеран считает, что израильские удары подорвали дипломатические усилия, поскольку начались как раз накануне запланированных переговоров США и Ирана.
В то же время Багаи заявил, что "дипломатия никогда не заканчивается, контакты существуют, хотя и опосредованные".
"Мой министр (иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. – Ред.) ведет переговоры с Оманом, Катаром и другими странами", – добавил он.
Как известно, после ударов Израиля и США по своим ядерным объектам Иран отказался от любых переговоров по ядерной программе с американской стороной.
Тегеран также ограничил сотрудничество с МАГАТЭ и пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.
В то же время, по информации СМИ, американская сторона готовится к встрече с Ираном в Осло на следующей неделе.