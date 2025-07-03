ЗМІ: США готуються до переговорів з Іраном щодо ядерної програми наступного тижня

Спецпредставник президента США Стів Віткофф наступного тижня планує зустрітись із міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі, що знаменуватиме відновлення переговорів щодо іранської ядерної програми.

Про це портал Axios дізнався від двох обізнаних джерел, пише "Європейська правда".

За інформацією Axios, переговори між представниками Ірану та США мають відбутись в Осло. Остаточна дата зустрічі ще не визначена, а жодна сторона офіційно не підтверджує її підготовки.

Віткофф та Аракчі, як відомо, підтримували звʼязок в останні тижні – навіть після ударів Ізраїлю та США по іранських ядерних обʼєктах, після яких Тегеран публічно відкинув будь-які переговори з американцями.

За інформацією Axios, позиція Ірану щодо переговорів зі США "поступово пом'якшилася".

Ключовим питанням у будь-яких майбутніх переговорах буде запас високозбагаченого урану в Ірані. Ідеться про 400 кілограмів урану, збагаченого до 60%.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн "Групи семи" у понеділок висловили підтримку припинення вогню між Ізраїлем та Іраном та закликали відновити переговори щодо ядерної угоди.