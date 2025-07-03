Макрон хоче "якнайшвидше" укласти торговельну угоду між ЄС і США

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що виступає за якнайшвидше укладення торговельної угоди між ЄС і США на тлі наближення встановленого Дональдом Трампом дедлайну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Під час візиту на південь Франції в четвер Макрон прокоментував торговельні переговори між Брюсселем і Вашингтоном.

"Для мене правильна угода – це угода, яка буде укладена якомога швидше, з найнижчими можливими тарифами, і яка має бути справедливою та твердою", – заявив він.

Французький президент додав, що "нам потрібні не тарифи між США та Європою, а відкритий ринок, на якому можуть циркулювати товари".

Макрон заявив, що сподівався на угоду, яка передбачала б нульові тарифи, але більш реалістичним варіантом є "досягнення мінімальних для американців умов", а саме "10% за 10%" митних зборів.

Французький президент висловив сподівання, що оборонні зусилля" ЄС і плани щодо закупівлі американського скрапленого газу для зменшення залежності від Росії допоможуть у переговорах.

Як відомо, ЄС має до 9 липня укласти торговельну угоду з американським президентом Дональдом Трампом, перш ніж мита на майже весь експорт блоку до США зростуть до 50%.

ЄС і США все більше впевнені, що до 9 липня можна досягти тимчасової угоди, яка дозволить продовжити переговори після закінчення терміну.