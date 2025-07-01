ЗМІ: ЄС готовий до угоди зі США із тарифом у 10%, але хоче поступок у ключових секторах

Європейський Союз готовий прийняти торговельну угоду зі США, яка передбачає 10-відсотковий універсальний тариф на багато товарів, що експортуються з ЄС але хоче, щоб США зобов'язалися знизити ставки у ключових секторах.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на слова обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовників, до "ключових секторів" належать: фармацевтика, алкоголь, напівпровідники та комерційні літаки.

Вони зазначили, що ЄС також наполягає на квотах і винятках, щоб ефективно знизити 25-відсоткове мито Вашингтона на автомобілі та автозапчастини, а також 50-відсоткове мито на сталь і алюміній.

Співрозмовники стверджують, що Європейська комісія, яка займається торговельними питаннями ЄС, вважає цю угоду дещо вигідною для США, але все ж такою, на яку можна погодитися.

Як відомо, ЄС має до 9 липня укласти торговельну угоду з американським президентом Дональдом Трампом, перш ніж мита на майже весь експорт блоку до США зростуть до 50%.

ЄС і США все більше впевнені, що до 9 липня можна досягти тимчасової угоди, яка дозволить продовжити переговори після закінчення терміну. За словами співрозмовників, будь-яка угода охоплюватиме тарифні та нетарифні бар'єри, закупівлі ключових товарів США та окреслить додаткові сфери співпраці.

За даними співрозмовників, єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович очолить делегацію, яка цього тижня відвідає Вашингтон, щоб спробувати просунути переговори.

Також агентство дізналося, що Єврокомісія повідомила державам-членам у понеділок, 30 червня, що ЄС отримав пропозицію від США, яка охоплює тарифи, нетарифні торговельні бар'єри та сфери стратегічного співробітництва. Конкретні деталі американської пропозиції, такі як потенційні тарифні ставки, не були повідомлені країнам-членам, додали співрозмовники.

За інформацією співрозмовників, напередодні закінчення терміну наступного тижня посадовці висунули чотири можливі сценарії: угода з прийнятним рівнем асиметрії; незбалансована пропозиція США, яку ЄС не може прийняти; продовження терміну для переговорів; Трамп відмовляється від переговорів і підвищує мита.

За останнім сценарієм, ЄС, найімовірніше, застосує всі свої заходи у відповідь, повідомили вони.

Зазначимо, що німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що швидка і проста торгова угода зі США краща за "повільну і складну".

А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий до укладення торгової угоди зі США, але також готовий і до того, що такої домовленості не буде.