ЗМІ: ЄС та США вважають, що зможуть укласти форму торговельної угоди до 9 липня

Європейський Союз і США вважають, що зможуть укласти певну форму торговельної угоди до 9 липня, коли Вашингтон має намір ввести 50% мита на майже всі товари з ЄС.

Про це агентству Bloomberg повідомили обізнані співрозмовники, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила лідерам ЄС на закритій зустрічі в четвер, 26 червня, що вона впевнена в тому, що угода може бути досягнута до кінцевого терміну, щоб уникнути економічно згубної ескалації.

Фон дер Ляєн зазначила, що адміністрація Трампа поділилася новою пропозицією цього тижня.

Співрозмовники стверджують, що під час обговорення тон лідерів змінився, багато хто з них заявив, що готовий погодитися на певну диспропорцію в торговельній угоді, щоб уникнути ескалації.

Водночас за словами співрозмовників, дебати лідерів ЄС у четвер не виявили, наскільки столиці країн блоку готові миритися з дисбалансами. ЄС, який прагне досягти взаємовигідної угоди, оцінить будь-який кінцевий результат і на цьому етапі вирішить, який рівень асиметрії він готовий прийняти.

Через це, паралельно з переговорами, ЄС продовжує готувати контрзаходи на випадок, якщо переговори не дадуть задовільних результатів і може знадобитися перебалансувати угоду, спрямовану на деякі ключові сектори.

З наближенням терміну, встановленого Трампом, між Німеччиною і Францією виникають розбіжності щодо того, як вести переговори з США.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що швидка і проста торговельна угода краща за "повільну і складну".

27 червня Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий до укладення торгової угоди зі США, але також готовий і до того, що такої домовленості не буде.