Макрон хочет "как можно скорее" заключить торговое соглашение между ЕС и США

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что выступает за скорейшее заключение торгового соглашения между ЕС и США на фоне приближения установленного Дональдом Трампом дедлайна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Во время визита на юг Франции в четверг Макрон прокомментировал торговые переговоры между Брюсселем и Вашингтоном.

"Для меня правильное соглашение – это соглашение, которое будет заключено как можно скорее, с самыми низкими возможными тарифами, и которое должно быть справедливым и твердым", – заявил он.

Французский президент добавил, что "нам нужны не тарифы между США и Европой, а открытый рынок, на котором могут циркулировать товары".

Макрон заявил, что надеялся на соглашение, которое предусматривало бы нулевые тарифы, но более реалистичным вариантом является "достижение минимальных для американцев условий", а именно "10% за 10%" таможенных пошлин.

Французский президент выразил надежду, что оборонные усилия ЕС и планы по закупке американского сжиженного газа для уменьшения зависимости от России помогут в переговорах.

Как известно, ЕС должен до 9 июля заключить торговое соглашение с американским президентом Дональдом Трампом, прежде чем пошлины на почти весь экспорт блока в США вырастут до 50%.

ЕС и США все больше уверены, что до 9 июля можно достичь временного соглашения, которое позволит продолжить переговоры после истечения срока.