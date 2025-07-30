У Німеччині обурені листами постраждалим від нападника на ярмарку у Магдебурзі

Чоловік, якого судитимуть за наїзд на різдвяний ярмарок у Магдебурзі у грудні 2024 року, написав із в’язниці кільком постраждалим від його дій – що викликало масштабне обурення.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Талеб аль-Абдулмохсен, який перебуває під вартою за наїзд на людей на ярмарку у Магдебурзі, зумів написати п’ятьом постраждалим. Про це спершу стало відомо одному з місцевих видань.

У листах він просив пробачення, але одночасно заявив, що шукачам притулку з Саудівської Аравії нібито погрожують смертю. Він публікував подібні заяви у соцмережах перед тим, як скоїв напад. Наприкінці чоловік просив адресатів сконтактувати з ним.

У прокуратурі Наумбурга підтвердили, що нападник справді писав п’ятьом постраждалим, а оскільки він перебуває під вартою, його листи не могли затримати.

В асоціації підтримки постраждалих Weißer Ring кажуть, що листи прийшли у маркованих конвертах прокуратури і адресати несподівано зіткнулися з тим, хто їм пише.

Випадок викликав обурення серед політиків землі Саксонії-Ангальт.

Депутатка ХДС земельного парламенту Керстін Годенрат, яка очолює слідчу комісію щодо теракту, закликала з’ясувати, чи справді листи не могли заблокувати. На її думку, щонайменш у цьому випадку підозрюваному мали заборонити писати постраждалим, щоб повторно не травмувати їх.

Представник "Вільних демократів" Гвідо Космель наголосив, що до обов’язків прокуратури входить не лише розслідування, а й захист постраждалих.

Лідер фракції СДПН Рюдігер Ербен заявив, що якщо юридично не було можливості не допустити листів від терориста постраждалим, то прокуратура мала принаймні попередити адресатів про це.

Як саме ув’язнений отримав дані постраждалих для відправки листів, достеменно невідомо. Ймовірно вони є у матеріалах справи, до якої має доступ адвокат. Адвокати також мають право робити копії та можуть ділитися деталями зі своїми підзахисними, а обмежити доступ до певної інформації можна лише в певних випадках.

Нагадаємо, 20 грудня 2024 року чоловік на авто проїхав через натовп на різдвяному ярмарку у Магдебурзі. Внаслідок його дій п’ятеро людей загинули і понад 200 постраждали – у тому числі громадянка України.

Підозрюваний – психіатр, який жив приблизно за 40 км від Магдебурга. Він прибув до Німеччини в 2006 році, а в 2016 році був визнаний біженцем через те, що йому погрожували смертю за відмову від ісламу.

Чоловік був активістом протягом багатьох років, консультуючи переважно жінок із Саудівської Аравії щодо способів втечі з їхньої країни та керуючи вебсайтом з інформацією про німецьку систему надання притулку.