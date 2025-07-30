В Германии возмущены письмами пострадавшим от въехавшего в толпу на ярмарке в Магдебурге

Мужчина, которого будут судить за наезд на рождественскую ярмарку в Магдебурге в декабре 2024 года, написал из тюрьмы нескольким пострадавшим от его действий, что вызвало массовое возмущение.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Талеб аль-Абдулмохсен, который находится под стражей за наезд на людей на ярмарке в Магдебурге, сумел написать пятерым пострадавшим. Об этом сначала стало известно одному из местных изданий.

В письмах он просил прощения, но одновременно заявил, что искателям убежища из Саудовской Аравии якобы угрожают смертью. Он публиковал подобные заявления в соцсетях перед тем, как совершил нападение. В конце мужчина просил адресатов связаться с ним.

В прокуратуре Наумбурга подтвердили, что нападавший действительно писал пятерым пострадавшим, а поскольку он находится под стражей, его письма не могли задержать.

В ассоциации поддержки пострадавших Weißer Ring говорят, что письма пришли в маркированных конвертах прокуратуры и адресаты неожиданно столкнулись с тем, кто им пишет.

Случай вызвал возмущение среди политиков земли Саксония-Ангальт.

Депутат ХДС земельного парламента Керстин Годенрат, которая возглавляет следственную комиссию по теракту, призвала выяснить, действительно ли письма не могли не допустить. По ее мнению, по крайней мере в этом случае подозреваемому должны были запретить писать пострадавшим, чтобы повторно не травмировать их.

Представитель "Свободных демократов" Гвидо Космель подчеркнул, что в обязанности прокуратуры входит не только расследование, но и защита пострадавших.

Лидер фракции СДПГ Рюдигер Эрбен заявил, что если юридически не было возможности не допустить писем от террориста пострадавшим, то прокуратура должна была хотя бы предупредить адресатов об этом.

Как именно заключенный получил данные пострадавших для отправки писем, точно неизвестно. Вероятно, они есть в материалах дела, к которым имеет доступ адвокат. Адвокаты также имеют право делать копии и могут делиться деталями со своими подзащитными, а ограничить доступ к определенной информации можно только в определенных случаях.

Напомним, 20 декабря 2024 года мужчина на автомобиле проехал через толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. В результате его действий пять человек погибли и более 200 пострадали – в том числе гражданка Украины.

Подозреваемый – психиатр, который жил примерно в 40 км от Магдебурга. Он прибыл в Германию в 2006 году, а в 2016 году был признан беженцем из-за того, что ему угрожали смертью за отказ от ислама.

Мужчина был активистом на протяжении многих лет, консультируя преимущественно женщин из Саудовской Аравии о способах побега из их страны и управляя веб-сайтом с информацией о немецкой системе предоставления убежища.