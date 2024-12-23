МЗС: Стан пораненої у Магдебурзі українки залишається важким

Стан українки, яка зазнала поранень внаслідок наїзду авто на людей на різдвяному ярмарку у Магдебурзі – важкий.

Про це Суспільному повідомили в Міністерстві закордонних справ України, передає "Європейська правда".

Як проінформували журналістів, у неділю, 22 грудня, консул посольства України в Німеччині відвідав в лікарні постраждалу внаслідок наїзду автомобіля на різдвяний ярмарок у Магдебурзі громадянку України 1972 року народження.

Зазначається, що наразі їй надається все необхідне лікування. Установа перебуває на постійному контакті з працівниками медичного закладу та родичами потерпілої.

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Справа перебуває під контролем посольства України у Німеччині, повідомили там.

У п'ятницю ввечері 20 грудня чоловік в'їхав на автомобілі на різдвяний ярмарок у столиці землі Саксонія-Ангальт. У результаті інциденту загинули п'ять людей – четверо жінок і дев’ятирічний хлопчик, понад 200 людей постраждали.

Підозрюваний – психіатр, який жив приблизно за 40 км від Магдебурга. Він прибув до Німеччини в 2006 році, а в 2016 році був визнаний біженцем через те, що йому погрожували смертю за відмову від ісламу.

Чоловік був активістом протягом багатьох років, консультуючи переважно жінок із Саудівської Аравії щодо способів втечі з їхньої країни та керуючи веб-сайтом з інформацією про німецьку систему надання притулку.

Німецька прокуратура розслідує інцидент як навмисне убивство та замах на убивство.